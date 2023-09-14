Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд

По квоте парламента с помощью Совещательной группы с международными экспертами будут искать трех судей в КСУ.

Фото: КСУ

Объявлен конкурс на три вакантных кресла в Конституционном Суде Украины по квоте парламента. Об этом сообщил председатель Комитета Совета по правовой политике Денис Маслов.

«Комитет принял решение объявить конкурс на три вакантных поста судей КСУ по квоте парламента. Конкурс будет проходить по новой процедуре», – отметил он.

Напомним, сейчас в составе КСУ 13 судей.

Всего же в состав КСУ должно входить 18 судей: по 6 от Президента, Верховной Рады и съезда судей.

Что касается заполненности квоты парламента, то сейчас в составе КСУ по этой квоте находятся бывшая депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря, ученые Олег Первомайский и Виктор Кичун.

Отбирать трех новых судей КСУ будут по новым правилам – с решающим голосом международных экспертов, фильтрующих кандидатов в составе Совещательной группы экспертов.

Так, Президент Владимир Зеленский 18 августа 2023 подписал закон 3125-IX (законопроект 9322) об отборе судей КСУ от всех субъектов формирования Совещательной группой экспертов.

Половину группы составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при голосовании за кандидатов в КСУ.

Закон вступил в силу 20 августа. Согласно ему Владимир Зеленский в течение 30 дней со дня вступления в силу закона, то есть, до 20 сентября, назначает лицо в первый состав Совещательной группы экспертов и избирает его заместителя, о чем издает указ.

Аппарат ВР по представлению Комитета ВР по вопросам правовой политики до 20 сентября обнародует на официальном веб-сайте ВР объявление о начале принятия предложений по кандидатуре в первый состав Совещательной группы экспертов и ее заместителя от депутатских фракций (депутатских групп).

Совет судей Украины до 20 августа назначает лицо в первый состав Совещательной группы экспертов и избирает его заместителя, о чем принимает решение.

Здесь следует отметить, что Совет судей уже обнародовал перечень кандидатов в Совещательную группу (подробнее здесь).

МИД в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона обращается к Венецианской комиссии для получения предложения относительно кандидатуры члена в первый состав Совещательной группы и его заместителя, после чего передает полученные предложения Кабинета Министров.

Также МИД совместно с Секретариатом Кабмина в течение 15 дней со дня вступления в силу Закона формирует перечень международных организаций. В течение 5 дней со дня составления соответствующего перечня МИД обращается в международные организации, включенные в такой перечень, для получения от них предложений по кандидатурам членов в первый состав Совещательной группы экспертов и их заместителей. Предложения передаются КМУ.

О том, что МИД уже обратился с соответствующими письмами в международные организации, чтобы они подали кандидатуры в Совещательную группу экспертов, сообщил директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков.

Далее Кабмин в течение 3 дней со дня получения соответствующих предложений в первый состав Совещательной группы от Венецианской комиссии и международных организаций выдаст распоряжение о назначении лиц в первый состав Совещательной группы и избрании их заместителей.

Автор: Наталья Мамченко

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