В возрасте 83 лет умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Последние годы он тяжело болел. Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.
Выражая соболезнования семье и всем, кто знал Снегура, президент Майя Санду распорядилась организовать похороны первого главы государства с государственными почестями и объявить 16 сентября днем национального траура.
«Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Мирча Снегур останется в нашей памяти как человек, стоявший у колыбели Независимости Молдовы», – заявила Санду.
Снегур был у власти с 1990 года по 1997 год.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.