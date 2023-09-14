Майя Санду приняла решение объявить 16 сентября днем национального траура.

В возрасте 83 лет умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Последние годы он тяжело болел. Об этом сообщает молдавская служба Радио Свобода.

Выражая соболезнования семье и всем, кто знал Снегура, президент Майя Санду распорядилась организовать похороны первого главы государства с государственными почестями и объявить 16 сентября днем национального траура.

«Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Мирча Снегур останется в нашей памяти как человек, стоявший у колыбели Независимости Молдовы», – заявила Санду.

Снегур был у власти с 1990 года по 1997 год.

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