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Перезапуск Счетной палаты: 15 сентября начнутся конкурсы на занятие 11 должностей

15:26, 14 сентября 2023
Состоятся два конкурса на занятие 7 и 4 должностей Счетной палаты.
Перезапуск Счетной палаты: 15 сентября начнутся конкурсы на занятие 11 должностей
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В четверг, 14 сентября, Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады принял решение объявить с 15 сентября 2 конкурса на занятие должностей членов Счетной палаты. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Среди них:

конкурс на занятие должностей членов Счетной палаты, срок полномочий которых истекает в марте 2024 года (в настоящее время речь идет о 7 таких должностях), установив сроки подачи документов на этот конкурс – с 15 сентября по 15 ноября 2023 года (т.е. в течение 2 месяцев);

повторный конкурс на занятие вакантных должностей членов Счетной палаты (речь идет о 4 вакансиях), установив сроки подачи документов на этот конкурс - с 15 сентября по 16 октября 2023 года (т.е. в течение 1 месяца).

Членом Счетной палаты может быть гражданин Украины, в возрасте от 30 до 65 лет, владеющий государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским), имеет высшее образование не ниже степени магистра, общий стаж работы не менее 7 лет, стаж работы в сфере государственного аудита, экономики, финансов или права не менее 5 лет и безупречной деловой репутацией.

«Бюджетный комитет будет обеспечивать осуществление соответствующих мер этих конкурсов. По результатам таких мероприятий Верховная Рада во время пленарного заседания рейтинговым голосованием будет определять кандидатов с наибольшим количеством голосов, которых потом будет назначать членами Счетной палаты на 6 лет», - рассказала председатель Комитета Роксолана Пидласа.

Объявления об условиях проведения конкурсов будут обнародованы в газете «Голос Украины» и на сайтах Верховной Рады и Комитета по вопросам бюджета 15 сентября 2023 года.

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