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БП ВС определила, может ли лицо, находящееся на службе в органах местного самоуправления, получить право на занятие адвокатской деятельностью

15:21, 14 сентября 2023
Закон не ограничивает лиц, которые находятся на службе в органах местного самоуправления, в праве складывать присягу адвоката Украины и получать свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.
БП ВС определила, может ли лицо, находящееся на службе в органах местного самоуправления, получить право на занятие адвокатской деятельностью
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Велика Палата Верховного Суду визначила, чи може особа, яка перебуває на службі в органах місцевого самоврядування, набути право на заняття адвокатською діяльністю

Законодавство України не обмежує осіб, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, у праві брати участь у відповідних процедурах добору, складати присягу адвоката України та отримувати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Обставини несумісності можуть виникнути після складання присяги й отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в особи, яка вже набула статус адвоката, однак такі обставини можуть бути усунені адвокатом шляхом подання ним заяви про зупинення адвокатської діяльності до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця у триденний строк з дня виникнення таких обставин.

Такий висновок зробила Велика Палата Верховного Суду у справі за позовом начальника відділу реєстрації проживання особи управління державної реєстрації Тернопільської міської ради (позивач) до Ради адвокатів Тернопільської області про визнання протиправним та скасування рішення цієї Ради про видачу позивачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за умови, що він усуне обставини несумісності, пов’язані з його перебуванням на службі в органах місцевого самоврядування, зокрема з роботою в Тернопільській міській раді.

Такі дії, на переконання позивача, є посяганням на його законне право на заняття адвокатською діяльністю.

Суд апеляційної інстанції задовольнив позовні вимоги, вказавши, зокрема, що жодний нормативний акт не обмежує осіб, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, у праві брати участь у відповідних процедурах добору та отримувати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Розглядаючи спір, Велика Палата ВС зауважила, що на посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги щодо несумісності, встановлені п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Тобто особа, яка перебуває на службі в органах місцевого самоврядування, не може займатися адвокатською діяльністю або виконувати іншу оплачувану роботу.

Водночас обмеження і способи їх усунення, закріплені у ст. 7 вказаного Закону, встановлені для осіб, які вже мають статус адвоката та бажають займатись іншою (несумісною з діяльністю адвоката) діяльністю, а не для інших осіб, які бажають стати адвокатами.

За положеннями ч. 2 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», обставини несумісності, встановлені ч. 1 цієї статті, можуть бути усунені адвокатом шляхом подання ним заяви про зупинення адвокатської діяльності до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця у триденний строк з дня виникнення таких обставин.

Оцінка несумісності займаних особою посад з адвокатською діяльністю, крім посад осіб, які, як і адвокати, беруть участь у здійсненні правосуддя, не покладається на раду адвокатів регіону при вирішенні питання про допуск особи до складання кваліфікаційного іспиту, стажування, складання присяги адвоката України й отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Тож ВП ВС зауважила, що якщо особа відповідає встановленим ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вимогам, не працює на посадах судді чи прокурора, пройшла всі необхідні етапи процесу набуття статусу адвоката, то орган адвокатського самоврядування, наділений повноваженнями приймати присягу адвоката України, не має права їй відмовити.

Ознайомитись з постановою ВП ВС у справі № 500/4859/21 можна за посиланням. 

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