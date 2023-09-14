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  1. В Украине

Распространяются ли наличные ограничения на расчеты картой

19:11, 14 сентября 2023
Ограничения по предельной сумме расчетов не распространяются на расчеты, проводимые с применением электронных платежных средств.
Распространяются ли наличные ограничения на расчеты картой
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, распространяются ли наличные ограничения на расчеты картой.

Так, согласно п. 6 разд. ІІ Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка № 148 (с изменениями, далее – Положения № 148), субъекты хозяйствования вправе осуществлять наличные расчеты в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:

  • между собой – в размере до 10 000 грн включительно;
  • с физическими лицами – в размере до 50 000 грн включительно.

Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных денежных средств со счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу банка (филиала, отделение) подтверждающие документы, на основании которых производятся такие наличные расчеты, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента с учетом риск-ориентированного подхода.

Платежи сверх установленных предельных сумм проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для последующего их перевода на счета. Количество субъектов хозяйствования и физических лиц, с которыми производятся наличные расчеты, в течение дня не ограничивается.

Ограничение, установленное в п. 6 разд. II Положения № 148, касается также расчетов при оплате за товары, приобретенные на производственные (хозяйственные) нужды за счет наличных средств, полученных с помощью платежного инструмента.

Согласно ст. 1 разд. I Закона Украины от 30 июня 2021 г. № 1591-IX «О платежных услугах» (с изменениями):

электронное платежное средство – платежный инструмент, реализуемый на любом носителе, содержащем в электронной форме данные, необходимые для инициирования платежной операции и/или осуществления других операций, определенных договором с эмитентом;

платежная карта – электронное платежное средство в виде пластиковой или иного вида карты.

Учитывая изложенное, ограничение по предельной сумме расчетов не распространяется на расчеты, проводимые с применением электронных платежных средств (платежных карт).

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