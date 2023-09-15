Надомная и дистанционная работа: в чем разница

В налоговой объяснили, чем отличаются между собой надомная и дистанционная работа и как правильно оформить дистанционного работника.

Фото: kadrovik.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН напомнило, что работодатели могут перевести работников на отдаленные формы работы: дистанционную или надомную. В ведомстве также разъяснили, чем эти формы отличаются между собой и как правильно оформить дистанционного работника.

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению — может работать рано утром, поздно вечером.

По обеим формам отдаленного труда действуют нормы продолжительности рабочего времени:

нормальная продолжительность – до 40 часов в неделю;

сокращенная (для определенных категорий работников) – до 24 или 36 часов в неделю.

Ранее сообщалось, считается ли дополнительным благом при командировке стоимость билета, в котором местом выбытия является место дистанционной работы работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.