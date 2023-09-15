Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховной Раде предлагают переголосовать законопроект о дисциплинарных инспекторах

Возобновление рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей пока откладывается.

Бюджет-2024 – сколько получит каждый суд, таблица

Стало известно, сколько средств заложено в Бюджет-2024 на каждый суд.

На новый Киевский городской окружной админсуд в 2024 году предусмотрено 145 млн грн

В бюджет на 2024 год заложили средства на новый Киевский городской окружной админсуд.

Денис Шмыгаль: в проект Госбюджета на 2024 год заложена реформа оплаты труда госслужащих

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Государственный бюджет на 2024 год заложена реформа оплаты труда чиновников.

Конкурс в апелляционные суды: известен список вакансий

В Киевском апелляционном суде есть 45 вакансий, в Шестом апелляционном административном суде – 11 вакансий, в Северном апелляционном хозяйственном суде – 15 вакансий.

  1. В Украине

Надомная и дистанционная работа: в чем разница

09:06, 15 сентября 2023
В налоговой объяснили, чем отличаются между собой надомная и дистанционная работа и как правильно оформить дистанционного работника.
Надомная и дистанционная работа: в чем разница
Фото: kadrovik.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с БПН напомнило, что работодатели могут перевести работников на отдаленные формы работы: дистанционную или надомную. В ведомстве также разъяснили, чем эти формы отличаются между собой и как правильно оформить дистанционного работника.

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению — может работать рано утром, поздно вечером.

По обеим формам отдаленного труда действуют нормы продолжительности рабочего времени:

нормальная продолжительность – до 40 часов в неделю;

сокращенная (для определенных категорий работников) – до 24 или 36 часов в неделю.

Ранее сообщалось, считается ли дополнительным благом при командировке стоимость билета, в котором местом выбытия является место дистанционной работы работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці
  • Валентин Зубар
    Валентин Зубар
    суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi