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россия распространяет фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани

21:24, 14 сентября 2023
В Посольстве Украины в Израиле заявили о российской лжи относительно теракта в Умани.
россия распространяет фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани
Источник фото: Getty Images
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Страна-агрессор россия запустила пропаганду о якобы теракте, который Украина якобы планирует осуществить в Умани во время празднования Рош-га-Шана, когда там будут присутствовать верующие, – сообщает Посольства Украины в Государстве Израиль.

Отмечается, что эти сообщения не имеют под собой никаких оснований.

«Мы надеемся, что люди, которые сталкиваются с этой ложной информацией, поймут, что это не что иное, как пропаганда. Одновременно мы ожидаем, что Израиль признает масштаб ошибки, которую он совершил, подписав такое соглашение. Еще есть время для исправления», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Посольстве отметили, что подписание договоров о сотрудничестве в сфере киноиндустрии между Израилем и рф «вызывает удивление и разочарование».

«Мы были поражены, когда узнали, что Израиль недавно подписал соглашение о сотрудничестве в киноиндустрии, которая поддерживает эту ужасную российскую пропагандистскую машину. Чем больше мы сталкиваемся с ее действиями, тем больше растет наше удивление», – добавили в ведомстве.

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