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росія ширить фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані

21:24, 14 вересня 2023
У Посольстві України в Ізраїлі заявили про російську брехню щодо теракту в Умані.
росія ширить фейки про начебто підготовку Україною теракту в Умані
Джерело фото: Getty Images
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Країна-агресор росія запустила пропаганду про нібито теракт, який Україна нібито планує здійснити в Умані під час святкування Рош-га-Шана, коли там будуть присутні віруючі, – повідомляє Посольства України в Державі Ізраїль.

Зазначається, що ці повідомлення не мають під собою жодних підстав.

«Ми сподіваємося, що люди, які стикаються з цією неправдивою інформацією, зрозуміють, що це не що інше, як пропаганда. Одночасно ми очікуємо, що Ізраїль визнає масштаб помилки, яку він зробив, підписавши таку угоду. Ще є час для виправлення», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Посольстві наголосили, що підписання договорів про співробітництво у сфері кіноіндустрії між Ізраїлем та рф «викликає здивування та розчарування».

«Ми були вражені, коли дізналися, що Ізраїль нещодавно підписав угоду про співпрацю в кіноіндустрії, яка підтримує цю жахливу російську пропагандистську машину. Чим більше ми стикаємося з її діями, тим більше зростає наше здивування», – додали у відомстві.

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