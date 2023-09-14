НБУ знизить облікову ставку до 20% річних

НБУ з 15 вересня знизить облікову ставку до 20% річних із 22% річних відповідно до очікувань ринку.

На засіданні Правління Національного банку було прийнято рішення про зниження облікової ставки з 22% до 20%, що набуде чинності з 15 вересня 2023 року. Це рішення прийнято з огляду на подальше зниження інфляції та здатність НБУ забезпечувати стабільність валютного курсу. Такий крок сприятиме відновленню економіки та не створить загроз для макрофінансової стабільності. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними НБУ, цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікувалося, завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, добрим врожаям, які сприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами залишиться на рівні облікової ставки. Однак ставка за депозитними сертифікатами овернайт зменшилася на 2 відсоткових пункти до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 відсоткових пункти до 22%. Це пом'якшення процентної політики стимулюватиме економічне відновлення і не створить загроз для макрофінансової стійкості.

Також НБУ внесе коригування до параметрів операційного дизайну монетарної політики. Зокрема, частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, яка враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, скоротиться до 35% від поточних 70%. Ці зміни вступлять в силу з 18 вересня 2023 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.