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ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби, – Роксолана Підласа

Новий держбюджет передбачатиме, що усі наявні ресурси місцевої та центральної влади у 2024 році максимально будуть спрямуватися на військові потреби.

Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

За словами генерального інспектора Міністерства оборони США, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу, який базуватиметься в посольстві США в Києві і контролюватиме допомогу США.

  1. В Україні

НБУ знизить облікову ставку до 20% річних

14:51, 14 вересня 2023
НБУ з 15 вересня знизить облікову ставку до 20% річних із 22% річних відповідно до очікувань ринку.
НБУ знизить облікову ставку до 20% річних
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На засіданні Правління Національного банку було прийнято рішення про зниження облікової ставки з 22% до 20%, що набуде чинності з 15 вересня 2023 року. Це рішення прийнято з огляду на подальше зниження інфляції та здатність НБУ забезпечувати стабільність валютного курсу. Такий крок сприятиме відновленню економіки та не створить загроз для макрофінансової стабільності. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними НБУ, цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікувалося, завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування, зокрема, добрим врожаям, які сприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами залишиться на рівні облікової ставки. Однак ставка за депозитними сертифікатами овернайт зменшилася на 2 відсоткових пункти до 16%, а за кредитами рефінансування - на 2 відсоткових пункти до 22%. Це пом'якшення процентної політики стимулюватиме економічне відновлення і не створить загроз для макрофінансової стійкості.

Також НБУ внесе коригування до параметрів операційного дизайну монетарної політики. Зокрема, частка залишків строкових депозитів фізичних осіб, яка враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати, скоротиться до 35% від поточних 70%. Ці зміни вступлять в силу з 18 вересня 2023 року.

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