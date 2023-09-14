НБУ снизит учетную ставку до 20% годовых

НБУ с 15 сентября снизит учетную ставку до 20% годовых с 22% годовых в соответствии с ожиданиями рынка.

На заседании Правления Национального банка было принято решение о снижении учетной ставки с 22% до 20%, что вступит в силу с 15 сентября 2023 года. Это решение принято с учетом дальнейшего снижения инфляции и способность НБУ обеспечивать стабильность валютного курса. Такой шаг будет способствовать восстановлению экономики и не создаст угроз для макрофинансовой стабильности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидалось, благодаря увеличению предложения продуктов питания, в частности, хорошим урожаям, которые способствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам останется на уровне учетной ставки. Однако ставка по депозитным сертификатам овернайт уменьшилась на 2 процентных пункта до 16%, а по кредитам рефинансирования – на 2 процентных пункта до 22%. Это смягчение процентной политики будет стимулировать экономическое восстановление и не создаст угроз для макрофинансовой устойчивости.

Также НБУ внесет корректировки в параметры операционного дизайна монетарной политики. В частности, доля остатков срочных депозитов физических лиц, которая учитывается при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты, сократится до 35% от текущих 70%. Эти изменения вступят в силу с 18 сентября 2023 года.

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