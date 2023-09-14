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Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд

По квоте парламента с помощью Совещательной группы с международными экспертами будут искать трех судей в КСУ.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды, – Роксолана Пидласа

Новый госбюджет будет предусматривать, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

  1. В Украине

НБУ снизит учетную ставку до 20% годовых

14:51, 14 сентября 2023
НБУ с 15 сентября снизит учетную ставку до 20% годовых с 22% годовых в соответствии с ожиданиями рынка.
НБУ снизит учетную ставку до 20% годовых
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На заседании Правления Национального банка было принято решение о снижении учетной ставки с 22% до 20%, что вступит в силу с 15 сентября 2023 года. Это решение принято с учетом дальнейшего снижения инфляции и способность НБУ обеспечивать стабильность валютного курса. Такой шаг будет способствовать восстановлению экономики и не создаст угроз для макрофинансовой стабильности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидалось, благодаря увеличению предложения продуктов питания, в частности, хорошим урожаям, которые способствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам останется на уровне учетной ставки. Однако ставка по депозитным сертификатам овернайт уменьшилась на 2 процентных пункта до 16%, а по кредитам рефинансирования – на 2 процентных пункта до 22%. Это смягчение процентной политики будет стимулировать экономическое восстановление и не создаст угроз для макрофинансовой устойчивости.

Также НБУ внесет корректировки в параметры операционного дизайна монетарной политики. В частности, доля остатков срочных депозитов физических лиц, которая учитывается при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты, сократится до 35% от текущих 70%. Эти изменения вступят в силу с 18 сентября 2023 года.

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