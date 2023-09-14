Появилось видео удара по российскому комплексу ПВО «Триумф» вблизи Евпатории

Украина уничтожила российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.

Фото из соцсетей

Как ранее сообщалось, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. В результате уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.

Местные жители в социальных сетях опубликовали видео момента прилета по расположению комплекса ПВО оккупантов.

Как видно на видео, был прилет и после него начались взрывы.

Напомним, мы писали, что в Евпатории прогремели сильные взрывы.

А накануне во временно оккупированном Севастополе слышали мощные взрывы. В ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подлодки.

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