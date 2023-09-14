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Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд

По квоте парламента с помощью Совещательной группы с международными экспертами будут искать трех судей в КСУ.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

Все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды, – Роксолана Пидласа

Новый госбюджет будет предусматривать, что все имеющиеся ресурсы местных и центральных властей в 2024 году максимально будут направиться на военные нужды.

Верховная Рада упростит порядок установления и изменения целевого назначения земельных участков

Однако, как отмечает ГНЭУ, принятие законопроекта в такой редакции увеличивает коррупционные риски, поскольку он не содержит четких и однозначных критериев, на основании которых целевое назначение земельных участков может быть изменено.

Основанием для отступления от прежней правовой позиции является очевидная неправильность прежнегоо заключения – Большая Палата ВС

В Большой Палате Верховного Суда объяснили, почему происходят отступления от прежних правовых позиций.

  1. В Украине

Появилось видео удара по российскому комплексу ПВО «Триумф» вблизи Евпатории

15:03, 14 сентября 2023
Украина уничтожила российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.
Появилось видео удара по российскому комплексу ПВО «Триумф» вблизи Евпатории
Фото из соцсетей
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Как ранее сообщалось, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. В результате уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.

Местные жители в социальных сетях опубликовали видео момента прилета по расположению комплекса ПВО оккупантов.

Как видно на видео, был прилет и после него начались взрывы.

Напомним, мы писали, что в Евпатории прогремели сильные взрывы. 

А накануне во временно оккупированном Севастополе слышали мощные взрывы. В ГУР подтвердили поражение крупного десантного корабля и подлодки.

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