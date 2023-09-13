Мощная «бавовна» в Крыму: в ГУР подтвердили повреждение десантного корабля и подлодки рф, фото

Есть попадания по судоремонтному заводу.

фото из Телеграм-каналов

Ночью во временно оккупированном Севастополе произошли мощные взрывы в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота рф.

Как заявили оккупанты, есть попадания на южной площадке судоремонтного завода имени Серго Орджоникидзе, там вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадали 24 человека.

В минобороны рф говорят, что якобы "ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем". Там отрапортовали о сбитии ракет, но подтвердили, что некоторые долетели.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали ночную "бавовну" в Крыму изданию РБК-Украина.

"Есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение крупного десантного корабля и подлодки", - рассказали в разведке.

Местные паблики публикуют фото последствий "прилета".

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