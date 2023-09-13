путин встретился с Ким Чен Ином на космодроме в рф

Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома «Восточный» в Приамурье.

Российский диктатор путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на космодроме «Восточный» на Дальнем востоке рф для переговоров. Церемония встречи прошла у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

Ранее мы рассказывали, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в рф для переговоров с российским диктатором. Он поехал в россию в сопровождении чиновников вооруженной промышленности и военных, а также министра иностранных дел.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказывал, что путин будет просить о поставках оружия во время встречи с северокорейским лидером.

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