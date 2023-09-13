Арестович обязал ГБР начать расследование в отношении нардепа Наталии Пипы, вызвавшей полицию парню, который пел песни Цоя

По словам Арестовича, «государство должно дать свою правовую оценку произошедшему».

Источник фото: radiosvoboda.org

Алексей Арестович рассказал, что по его заявлению начато уголовное производство относительно депутатки Наталья Пипы, которая подала заявление в полицию на уличного музыканта, который пел во Львове песни Виктора Цоя.

«Суд обязал ДБР начать криминальное расследование, главным фигурантом которого выступает народный депутат Наталья Пипа, вступившая в конфликт с несовершеннолетним музыкантом из Одессы, исполнявшим песню Виктора Цоя на улице Саксаганского во Львове 02 июня сего года.

Пипа Наталья совершила деяние, имеющее признаки разжигания межнациональной розни в Украине (в условиях военного конфликта, добавлю) и государство должно дать свою правовую оценку происшедшему.

Кроме того, фактически воспользовавшись служебным положением, она обеспечила нечто, очень похожее на издевательство над несовершеннолетним», - написав Арестович на своей странице.

Фото: Алексей Арестович

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