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Арестович зобов'язав ДБР розпочати розслідування щодо нардепа Наталії Піпи, яка викликала поліцію хлопцю, який співав пісні Цоя

09:40, 13 вересня 2023
За словами Арестовича «держава має дати свою правову оцінку тому, що сталося».
Арестович зобов'язав ДБР розпочати розслідування щодо нардепа Наталії Піпи, яка викликала поліцію хлопцю, який співав пісні Цоя
Джерело фото: radiosvoboda.org
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Олексій Арестович розповів, що за його заявою розпочато кримінальне провадження щодо депутатки Наталія Піпи, яка подала заяву до поліції на вуличного музиканта, який співав у Львові пісні Віктора Цоя.

«Суд зобов'язав ДБР розпочати кримінальне розслідування, головним фігурантом якого виступає народний депутат Наталія Піпа, яка вступила в конфлікт із неповнолітнім музикантом з Одеси, який виконував пісню Віктора Цоя на вулиці Саксаганського у Львові 02 червня цього року.

Піпа Наталя вчинила діяння, що має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні (в умовах військового конфлікту, додам) і держава має дати свою правову оцінку тому, що сталося.

Крім того, фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось дуже схоже на знущання над неповнолітнім», - написав Арестович на своїй сторінці.

Фото: Олексій Арестович 

 

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