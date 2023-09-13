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Конкурс в апеляційні та місцеві суди: що відомо

Документи для участі у конкурсі на посади суддів місцевих судів необхідно подати до 16 жовтня, а на конкурс в апеляційні суди — з 15 по 31 грудня.

Відтепер для отримання коштів США для України будуть певні умови, зокрема судова та правоохоронна реформи і у сфері боротьби з корупцією, - новопризначена спецпредставник США

Спочатку Україна повинна втілювати умови – реформи, зокрема, судову та правоохоронну, а потім отримає кошти від США, - новопризначений Президентом США  спецпредставник з питань відновлення України Пенні Пріцкер.

ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

  1. Суспільство

Помилилися в написанні прізвища при укладенні договору – чи буде зараховано сплачений добровільний пенсійний внесок

11:31, 13 вересня 2023
Якщо інші реквізити, дозволяють ідентифікувати особу, такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії.
Помилилися в написанні прізвища при укладенні договору – чи буде зараховано сплачений добровільний пенсійний внесок
Зображення: freepik.com
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У Пенсійному фонді України роз'яснили, чи буде зараховано сплачений добровільний пенсійний внесок, якщо при укладенні договору людина помилилась в написанні прізвища.

«Якщо при укладенні договору приєднання людина зробила помилку в прізвищі, але при цьому правильно вказала інші реквізити, які дозволяють ідентифікувати особу, за яку проводиться платіж: реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, – такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії», - зазначили там.

Водночас там зауважили, що для того, щоб уникнути непорозумінь, при укладенні договору на добровільну участь необхідно уважно вносити дані про особу, на користь якої здійснюється платіж, використовувати можливості запропонованої на порталі форми щодо автоматичного заповнення обов’язкових полів за даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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