Помилилися в написанні прізвища при укладенні договору – чи буде зараховано сплачений добровільний пенсійний внесок

Якщо інші реквізити, дозволяють ідентифікувати особу, такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії.

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У Пенсійному фонді України роз'яснили, чи буде зараховано сплачений добровільний пенсійний внесок, якщо при укладенні договору людина помилилась в написанні прізвища.

«Якщо при укладенні договору приєднання людина зробила помилку в прізвищі, але при цьому правильно вказала інші реквізити, які дозволяють ідентифікувати особу, за яку проводиться платіж: реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію і номер паспорта, – такий платіж буде враховано при розрахунку майбутньої пенсії», - зазначили там.

Водночас там зауважили, що для того, щоб уникнути непорозумінь, при укладенні договору на добровільну участь необхідно уважно вносити дані про особу, на користь якої здійснюється платіж, використовувати можливості запропонованої на порталі форми щодо автоматичного заповнення обов’язкових полів за даними з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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