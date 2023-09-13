Болгарія планує скасувати заборону імпорту деяких сільгосптоварів з України

Остаточне рішення буде прийнято на пленарному засіданні.

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Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня. Остаточне рішення буде прийнято на пленарному засіданні.

Про це повідомляє «Forbes Bulgaria».

Десять членів комітету проголосували «за» проєкт рішення, четверо були «проти», двоє утрималися.

У проєкті позиції Болгарії йдеться, що країна не підтримує продовження після 15 вересня 2023 року надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Документ дає доручення Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення цієї позиції.

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

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