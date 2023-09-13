Болгария планирует отменить запрет импорта некоторых сельхозтоваров из Украины

Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

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Комитет по вопросам экономической политики и инновациям парламента Болгарии утвердил проект решения о том, что страна не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

Об этом сообщает «Forbes Bulgaria».

Десять членов комитета проголосовали «за» проект решения, четверо были «против», двое воздержались.

В проекте позиции Болгарии говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры по запрету импорта в Болгарию, Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию семени пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Документ дает поручение Совету министров принять необходимые меры для выражения этой позиции.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

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