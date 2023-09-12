Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша продолжит запрет на импорт зерна, — Шмыгаль

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина, несмотря на войну, придерживается обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) о компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Он подчеркнул, что наша страна придерживается обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Также Украина не хотела и не хочет вредить польским фермерам и ценит поддержку польского народа и польских семей.

Украина, несмотря на войну и блокирование россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не имели и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей”, – написал Шмыгаль в Твиттере.

В то же время премьер подчеркнул, что в случае нарушения торгового права "в интересах предвыборного политического популизма" Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле.

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