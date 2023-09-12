В Харькове на взятке в $1500 погорел смотритель кладбища, фото

Мужчина требовал и успел получить 1500 долларов США за место на кладбище.

Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове правоохранители задержали смотрителя кладбища, который требовал и получил взятку за место на кладбище. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Мужчине сообщено о подозрении по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто оказывает неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, сопряженного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 КК). .

В прокуратуре сообщают, что в августе 2023 года смотритель одного из харьковских кладбищ требовал от мужчины деньги. Просил делец сумму за то, чтобы беспрепятственно выделить место для захоронения близкого человека этого мужчины. Стоимость «услуги» стоила 2000 долларов США.

«Служащий позвонил мужчине и сообщил, что нужно встретиться и передать ему первую часть суммы в размере 1500 долларов США.

8 августа мужчина получил от сотрудников кладбища свидетельство о захоронении женщины и передал взяточнику-смотрителю 1500 долларов США. Однако деньгами делец распорядиться не смог: его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Судья Дзержинского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить действующего и бывшего врача МСЭК и их сообщника, которые за 2 тысячи долларов США гражданину оформили необходимую медицинскую документацию о прохождении лечения и присвоении указанной группы.

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