Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
КСУ признал некоторые нормы Бюджетного кодекса по установлению Кабмином соцвыплат исходя из финансовых ресурсов государства, конституционными, а некоторые – неконституционными

В частности, КСУ признал конституционным положение пункта 26 раздела Заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса в части, согласно которой нормы и положения статьи 50 Закона о социальной защите чернобыльцев применяются исходя из имеющихся финансовых ресурсов государства, но признал неконституционным иное положение.

Как государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук покрывает коррупцию главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка

Госсекретарь Минэкономики Виталий Петрук всячески «помогает» руководителю НААУ Сергею Костюку, уже попавшему под уголовное производство по злоупотреблению властью.

В Госпогранслужбе пока не знают, что делать с женщинами, которые будут выезжать за границу после 1 октября

Решением СНБО Кабмину поручили в течение двух недель проработать изменения в правила пересечения границы непригодными и ограниченно подходящими мужчинами – поэтому, заодно Правительство может решить и вопрос пересечения границы военнообязанными женщинами.

Правительство предлагает уменьшить расходы на ВАКС и НАПК и увеличить на БЭБ

Кабмин внес в Раду проект изменений в текущий Бюджет, по которому предлагается, в частности, уменьшить расходы на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом и деятельность НАПК.

Полная проверка деклараций – необязательна: что предполагает финальная версия закона о возобновлении декларирования

У НАПК будет время до конца ноября, чтобы открыть часть деклараций, а у должностных лиц – время до конца января 2024 года, чтобы их подать: какие упрощения для декларантов предусматривает закон.

  1. В Украине

$2 000 взятки за пожизненную группу инвалидности: в Киевской области будут судить врачей МСЭК и их сообщника

07:00, 12 сентября 2023
Врач-эксперт и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием, председатель одной из межрайонных МСЭК – в получении неправомерной выгоды.
$2 000 взятки за пожизненную группу инвалидности: в Киевской области будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Фото: kobl.gp.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киевской области будут судить действующего и бывшего врача МСЭК и их сообщника, которые за 2 тысячи долларов США гражданину оформили необходимую медицинскую документацию о прохождении лечения и присвоении указанной группы.

Как сообщила прокуратура Киевской области, обвинительный акт в отношении лиц был направлен в суд.

По данным следствия, мужчина обратился к знакомому врачу-эксперту областной МСЭК с целью оформления жителя Киевской области призывного возраста II группы инвалидности пожизненно. Последний повлиял на главу одной из межрайонных МСЭК относительно положительного решения вопроса.

Врач-эксперт Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), экс-председатель одной из межрайонных МСЭК Киевщины – в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст.368 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Житомирской области разоблачили главу военно-врачебной комиссии и адвоката, которые за деньги помогали уклонистам избежать призыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду