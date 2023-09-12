$2 000 взятки за пожизненную группу инвалидности: в Киевской области будут судить врачей МСЭК и их сообщника

Врач-эксперт и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием, председатель одной из межрайонных МСЭК – в получении неправомерной выгоды.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области будут судить действующего и бывшего врача МСЭК и их сообщника, которые за 2 тысячи долларов США гражданину оформили необходимую медицинскую документацию о прохождении лечения и присвоении указанной группы.

Как сообщила прокуратура Киевской области, обвинительный акт в отношении лиц был направлен в суд.

По данным следствия, мужчина обратился к знакомому врачу-эксперту областной МСЭК с целью оформления жителя Киевской области призывного возраста II группы инвалидности пожизненно. Последний повлиял на главу одной из межрайонных МСЭК относительно положительного решения вопроса.

Врач-эксперт Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы и посредник обвиняются в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), экс-председатель одной из межрайонных МСЭК Киевщины – в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст.368 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Житомирской области разоблачили главу военно-врачебной комиссии и адвоката, которые за деньги помогали уклонистам избежать призыва.

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