В Киеве заметили новый Chevrolet Corvette C8, фото

Автомобиль Chevrolet Corvette C8 разгоняется до сотни за 3,5 секунды.

Фото: topgir.com.ua

Жители столицы заметили в городе новый Chevrolet Corvette. Таких автомобилей зарегистрировано в Украине всего несколько единиц. Фото суперкара обнародовало издание Топ Жир.

Новый Chevrolet Corvette C8 оборудован 6,2-литровым 495-сильным V8 и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Купе разгоняется до сотни за 3,5 секунды и развивает 312 км/ч.

Этот Chevrolet Corvette имеет опционный пакет Z51, включающий спортивные шины и подвеску, громкий выхлоп, увеличенный тормоз и сам блок. Такое купе можно узнать по обвесу и заднему антикрылу.

Фото: topgir.com.ua

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