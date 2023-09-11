У Илона Маска и певицы Граймс родился третий ребенок – назвали Техно Механикус

Когда именно ребенок родился – неизвестно.

Источник фото: Getty Images / Илон Маск с сыном Х

Илон Маск и канадская певица Граймс тайно родили третьего ребенка. Об этом говорится в автобиографии миллиардера, пишет газета «The New York Times».

Когда именно ребенок родился – пока неизвестно. Известно, что ребенок носит имя Техно Механикус, также известный как Тау (Tau).

В 2020 году у Маска и Граймс родился сын X AE A-XII по кличке Х. Затем в 2021 году у них родилась дочь по имени Экса Дарк Сидеэль по кличке Y.

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