В Ілона Маска та співачки Граймс народилася третя дитина – назвали Техно Механікус

Коли саме дитина народилася — невідомо.

Джерело фото: Getty Images / Ілон Маск із сином Х

Ілон Маск і канадська співачка Граймс таємно народили третю дитину. Про це йдеться в автобіографії мільярдера, пише газета «The New York Times».

Коли саме дитина народилася — поки невідомо. Відомо, що дитина носить імʼя Техно Механікус, також відомий як Тау (Tau).

В 2020 році в Маска та Граймс народився син X AE A-XII на прізвисько Х. Потім у 2021 році в них народилася дочка на імʼя Екса Дарк Сідеель на прізвисько Y.

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