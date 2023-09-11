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Привласнили 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів: викрили небезпечних «соцпрацівників»

23:41, 11 вересня 2023
Поліцейські задокументували численні факти крадіжок чи заволодіння грошовими коштами.
Привласнили 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів: викрили небезпечних «соцпрацівників»
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Харківщині викрили злочинну групу псевдосоцпрацівників, які привласнили 1,8 млн грн заощаджень пенсіонерів.

Організатором протиправної діяльності була 23-річна жителька Дніпропетровської області. Вона залучила до «справи» трьох своїх знайомих.

Зловмисники підшуковували осіб похилого віку в різних районах Харкова та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей, а потім під виглядом працівників соціальних служб навідувалися до них додому.

«Не здогадуючись про справжні наміри, потерпілі впускали зловмисників до своїх осель. Щоразу один із учасників злочинної групи перебував біля помешкання пенсіонерів, щоб попередити спільниць у разі виникнення небезпеки.

Двоє псевдопрацівниць соцслужби пропонували особам похилого віку отримати продуктові набори і невелику грошову допомогу. Пенсіонерам пояснювали, що при собі мають лише крупні купюри грошових коштів, а тому просили дати решту», - сказано у повідомленні.

Спостерігаючи за господарем, фігурантки виявляли місце зберігання коштів та, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі швидкого викриття, зловмисниці застосовували до господаря фізичну силу для унеможливлення свого затримання.

Поліцейські задокументували численні факти крадіжок чи заволодіння грошовими коштами на загальну суму майже 1,8 млн грн.

Наразі чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою створеною на етнічній основі (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України). Всі підозрювані знаходяться під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

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