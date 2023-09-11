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  1. В Украине

Присвоили 1,8 млн грн сбережений пенсионеров: разоблачили опасных «соцработников»

23:41, 11 сентября 2023
Полицейские задокументировали многочисленные факты воровства или завладения денежными средствами.
Присвоили 1,8 млн грн сбережений пенсионеров: разоблачили опасных «соцработников»
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Харьковской области разоблачили преступную группу псевдосоцработников, которые присвоили 1,8 млн грн сбережений пенсионеров.

Организатором противоправной деятельности была 23-летняя жительница Днепропетровской области. Она привлекла к «делу» троих своих знакомых.

Злоумышленники подыскивали пожилых людей в разных районах Харькова и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей, а затем под видом работников социальных служб наведывались к ним домой.

«Не догадываясь о настоящих намерениях, потерпевшие впускали злоумышленников в свои дома. Каждый раз один из участников преступной группы находился возле дома пенсионеров, чтобы предупредить сообщниц в случае возникновения опасности.

Двое псевдоработниц соцслужбы предлагали пожилым людям получить продуктовые наборы и небольшую денежную помощь. Пенсионерам объясняли, что при себе есть только крупные купюры денежных средств, а потому просили дать сдачу», - сказано в сообщении.

Наблюдая за хозяином, фигурантки обнаруживали место хранения и, отвлекая внимание пострадавших, похищали их сбережения. В случае быстрого разоблачения злоумышленницы применяли к хозяину физическую силу для исключения своего задержания.

Полицейские задокументировали многочисленные факты воровства или завладения денежными средствами на общую сумму почти 1,8 млн грн.

В настоящее время четырем участникам группировки сообщено о подозрении по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой, созданной на этнической основе (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины). Все подозреваемые находятся под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

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