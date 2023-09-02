Продавал несуществующую мебель и технику: на Житомирщине осудили мошенника

В целом на мошеннической схеме он заработал более 90 тысяч гривен.

В Житомирской области осудили мужчину за мошенническую схему – на продаже виртуальных диванов и бытовой техники заработал почти 90 тыс. грн. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Он приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

Прокуроры доказали, что ряд мошенничеств совершил неоднократно судимый житель Житомирского района в течение ноября 2022 – марта 2023 годов. К тому же в это время суд рассматривал обвинительный акт относительно совершения им другого преступления.

26-летний делец под вымышленным именем в Фейсбук-группах размещал объявления о продаже мебели – диванов, бытовой техники - стиральных машин, морозильных камер, мотоблоков, которых на самом деле у него не было.

По информации прокуратуры, желающим приобрести товар он объяснял, что обязательным условием является предоплата аванса, предоставляя для этого реквизиты банковской карты своей жены. Суммы называл разные – от 2 до 6 тыс. грн. Вырученные деньги использовал для собственных нужд.

Не дождавшись товара, обманутые покупатели обратились в полицию. Только из Житомирского района установлено 12 потерпевших. В мошеннические сети попали еще более полусотни жителей и других областей. В целом таким путем он заработал более 90 тыс. грн.

На суде вину свою признал, в содеянном раскаялся.

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