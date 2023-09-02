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  1. В Україні

Продавав неіснуючи меблі і техніку: на Житомирщині засудили шахрая

23:02, 2 вересня 2023
Загалом на шахрайській схемі він заробив понад 90 тисяч гривень.
Продавав неіснуючи меблі і техніку: на Житомирщині засудили шахрая
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На Житомирщині засудили чоловіка за шахрайську схему всеукраїнського масштабу – на продажі віртуальних диванів та побутової техніки заробив майже 90 тис. грн. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Його засуджено до двох років і шести місяців обмеження волі.

Прокурори довели, що низку шахрайств скоїв неодноразово судимий житель Житомирського району протягом листопада 2022 - березня 2023 років. До того ж, у цей час суд розглядав обвинувальний акт стосовно скоєння ним іншого злочину.

26-річний ділок під вигаданим ім’ям у Фейсбук-групах розміщував оголошення про продаж меблів – диванів, побутової техніки - пральних машин, морозильних камер, мотоблоків, яких насправді у нього не було.

За інформацією прокуратури, охочим придбати товар він пояснював, що обов’язковою умовою є передоплата авансу, надаючи для цього реквізити банківської картки своєї дружини. Суми називав різні – від 2 до 6 тис. грн. Одержані гроші використовував для власних потреб.

Не дочекавшись товару, ошукані покупці звернулися до правоохоронців. Лише з Житомирського району встановлено 12 потерпілих. У шахрайські сіті потрапили ще понад півсотні жителів й інших областей. Загалом таким чином він заробив понад 90 тис. грн.

На суді вину свою визнав, у скоєному розкаявся.

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