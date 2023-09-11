От 700 до 1200 долларов за «удостоверение моряка» для выезда за границу: СБУ на Одесщине задержала чиновников, видео и фото

По информации СБУ, клиентам «помогали» «гарантированно» сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.

Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в Одесской области. По информации СБУ, за деньги должностные лица предлагали уклонистам выехать за пределы Украины как судоводители торговых кораблей.

Для этого клиентам «помогали» «гарантированно» сдать экзамен на получение соответствующей квалификации.

Стоимость таких «услуг» составляла от 700 до 1,2 тыс. американских долларов. Сумма зависела от наличия первичных навыков по морскому делу и финансовых возможностей «клиента».

В результате комплексных мер задержано двух должностных лиц: сотрудника Измаильского морпорта, а также чиновника Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

«Таким образом коррумпированные должностные лица «заработали» почти 2 млн в гривневом эквиваленте.

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов «на горячем» во время передачи неправомерной выгоды», - подчеркнули в Службе безопасности.

На основании полученных доказательств задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В настоящее время должностные лица под стражей. Идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.