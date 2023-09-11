В Киеве будут судить директора общества, уклонившегося от уплаты 4,4 млн грн налогов

В 2023 году предприятие не уплатило налог за аренду земельных участков коммунальной собственности.

Бюро экономической безопасности сообщило, что детективы завершили досудебное расследование в отношении директора общества, которое уклонилось от уплаты 4,4 млн грн налогов.

В БЭБ установили, что один из столичных торговых центров долгое время арендовал несколько земельных участков, принадлежащих Киевскому городскому совету. Однако в 2023 году предприятие не уплатило налог за аренду земельных участков коммунальной собственности.

«Таким образом, государственный бюджет недополучил почти 4,4 млн грн.

Руководителю компании было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины.

В настоящее время нанесенный государству ущерб в сумме почти 4,4 млн грн компания оплатила в полном объеме, поэтому мера пресечения фигуранту не избиралась», - сказано в сообщении.

В БЭБ добавляют, что материалы уголовного производства направлены в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу и принятия решения.

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