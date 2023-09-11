У Києві судитимуть директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків

Бюро економічної безпеки повідомило, що детективи завершили досудове розслідування щодо директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків.
У БЕБ встановили, що один з столичних торгівельних центрів протягом тривалого часу орендував декілька земельних ділянок, які належать Київській міській раді. Однак у 2023 році підприємство не сплатило податок за оренду земельних ділянок комунальної власності.
«Таким чином державний бюджет недоотримав майже 4,4 млн грн.
Керівнику компанії було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Наразі завдані державі збитки у сумі майже 4,4 млн грн компанія сплатила у повному обсязі, тож запобіжний захід фігуранту не обирався», - сказано у повідомленні.
У БЕБ додають, що матеріали кримінального провадження направлено до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.
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