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У Києві судитимуть директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків

23:20, 11 вересня 2023
У 2023 році підприємство не сплатило податок за оренду земельних ділянок комунальної власності.
У Києві судитимуть директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків
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Бюро економічної безпеки повідомило, що детективи завершили досудове розслідування щодо директора товариства, яке ухилилося від сплати 4,4 млн грн податків.

У БЕБ встановили, що один з столичних торгівельних центрів протягом тривалого часу орендував декілька земельних ділянок, які належать Київській міській раді. Однак у 2023 році підприємство не сплатило податок за оренду земельних ділянок комунальної власності.

«Таким чином державний бюджет недоотримав майже 4,4 млн грн.

Керівнику компанії було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Наразі завдані державі збитки у сумі майже 4,4 млн грн компанія сплатила у повному обсязі, тож запобіжний захід фігуранту не обирався», - сказано у повідомленні.

У БЕБ додають, що матеріали кримінального провадження направлено до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті та прийняття рішення.

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