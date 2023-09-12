Кабмін заборонив пересилати поштою деякі документи, харчі, які швидко псуються, та валюту, - вони підлягатимуть вилученню

Уряд заборонив пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів, а також документи в міжнародних поштових відправленнях – за деякими виключеннями.

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Кабмін постановою від 8 вересня №958 затвердив Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, а також порядок вилучення працівниками пошти заборонених посилок. Зокрема, у внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;

харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка.

Також заборонено пересилати зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини; тварин та отруйні рослини; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, біологічні агенти тощо.

У міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати зокрема дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім пересилання в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну, національних посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії).

Відповідно до затвердженого тією ж постановою Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними товари, речовини та інші предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, мають право вилучати митні органи.

У разі виявлення у поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонені для пересилання, оператор поштового зв’язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення відповідно до цього Порядку.

Виявлена у поштових відправленнях національна валюта повертається відправнику або пересилається адресатові (одержувачу) поштовим переказом.

Плата за пересилання поштового переказу стягується оператором поштового зв’язку за встановленими тарифами за рахунок виявлених коштів.

Іноземна валюта, вилучена з поштових відправлень, пересилається відправнику чи адресатові (одержувачу) в листі з оголошеною цінністю з описом вкладення в установленому порядку із стягненням під час його вручення адресату (одержувачу) плати за пересилання такого поштового відправлення відповідно до встановлених тарифів.

Виявлені у поштових відправленнях тварини та отруйні рослини передаються ветеринарним органам чи органам фітосанітарного контролю, про що складається відповідний акт.

Виявлені у поштових відправленнях харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів, а також предмети, які за своїми властивостями чи упакуванням створюють небезпеку для життя та здоров’я працівників оператора поштового зв’язку або третіх осіб, забруднюють чи псують (пошкоджують) інші поштові відправлення та поштове обладнання, вилучаються оператором поштового зв’язку та знищуються, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом.

Оператором поштового зв’язку складається акт про вилучення і знищення предметів та речовин, передбачених абзацом першим цього пункту, про що повідомляється відправнику та адресату (одержувачу), за винятком випадків, коли за фактом виявлення таких предметів та речовин органами Національної поліції приймається рішення про проведення заходів відповідно до законодавства.

Оператор поштового зв’язку невідкладно повідомляє Національній поліції у разі виявлення у поштових відправленнях таких предметів і речовин:

вогнепальної зброї усіх видів, основних частин зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо), бойових припасів, засобів ініціювання вибуху, вибухових речовин, легкозаймистих або інших небезпечних речовин, якщо інше не передбачено законодавством;

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства;

токсичних та радіоактивних речовин, ртуті, кислот, отруйних, їдких речовин;

біологічних агентів (мікроорганізмів, вірусів, біологічних токсинів, часток або інших інфекційних речовин як природного походження, так і генетично модифікованих, які можуть спровокувати інфекцію, алергію, токсичність або іншим шляхом створити небезпеку для людей, тварин чи рослин).

Уповноважені представники правоохоронних органів у присутності відповідальних працівників оператора поштового зв’язку в установленому законом порядку проводять вилучення цих предметів і речовин, про що складається відповідний акт.

Автор: Наталя Мамченко

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