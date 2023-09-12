Кабмин запретил пересылать по почте некоторые документы, скоропортящиеся продукты и валюту, - они будут подлежать изъятию

Правительство запретило пересылать пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней, а также документы в международных почтовых отправлениях – за некоторыми исключениями.

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Кабмин постановлением от 8 сентября №958 утвердил список вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, а также порядок изъятия работниками почты запрещенных посылок. В частности, во внутренних почтовых отправлениях запрещается пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца.

Также запрещено пересылать оружие, воспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества; животных и ядовитые растения; специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.

В международных почтовых отправлениях запрещается пересылать, в частности, разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, удостоверяющие личность документы (кроме пересылки в регистрируемых международных почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период военного положения или на период, что заканчивается в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверения личности на возвращение в Украину, национальных водительских удостоверений на право управления транспортными средствами соответствующей категории).

В соответствии с утвержденным тем же постановлением Порядком изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими товары, вещества и другие предметы, запрещенные к пересылке в международных почтовых отправлениях, вправе изымать таможенные органы.

В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с настоящим Порядком.

Обнаруженная в почтовых отправлениях национальная валюта возвращается отправителю или пересылается адресату (получателю) почтовым переводом.

Плата за пересылку почтового перевода взимается оператором почтовой связи по установленным тарифам за счет выявленных средств.

Иностранная валюта, изъятая из почтовых отправлений, пересылается отправителю или адресату (получателю) в письме с объявленной ценностью с описанием вложения в установленном порядке с взысканием при его вручении адресату (получателю) платы за пересылку такой почтовой отправки в соответствии с установленными тарифами.

Обнаруженные в почтовых отправлениях животные и ядовитые растения передаются ветеринарным органам или органам фитосанитарного контроля, о чем составляется соответствующий акт.

Обнаруженные в почтовых отправлениях пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней, а также предметы, по своим свойствам или упаковке, создают опасность для жизни и здоровья работников оператора почтовой связи или третьих лиц, загрязняют или портят почтовые отправления и почтовое оборудование изымаются оператором почтовой связи и уничтожаются, если эту опасность невозможно устранить другим путем.

Оператором почтовой связи составляется акт об изъятии и уничтожении предметов и веществ, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, о чем сообщается отправителю и адресату (получателю), за исключением случаев, когда по факту обнаружения таких предметов и веществ органами Национальной полиции принимается решение о проведении мер в соответствии с законодательством.

Оператор почтовой связи безотлагательно уведомляет Национальную полицию в случае обнаружения в почтовых отправлениях следующих предметов и веществ:

огнестрельного оружия всех видов, основных частей оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, холодного оружия и других предметов, специально предназначенных для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), боевых припасов, средств инициирования взрыва, взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся или других опасных веществ, если иное не предусмотрено законодательством;

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих специальному контролю в соответствии с законодательством;

токсичных и радиоактивных веществ, ртути, кислот, ядовитых, едких веществ;

биологических агентов (микроорганизмов, вирусов, биологических токсинов, частиц или других инфекционных веществ как природного происхождения, так и генетически модифицированных, которые могут спровоцировать инфекцию, аллергию, токсичность или другим путем создать опасность для людей, животных или растений.

Уполномоченные представители правоохранительных органов в присутствии ответственных работников оператора почтовой связи в установленном законом порядке производят изъятие этих предметов и веществ, о чем составляется соответствующий акт.

Автор: Наталя Мамченко

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