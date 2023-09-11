Европа значительно опережает США в объемах помощи Украине

Однако США остаются безоговорочным лидером по объемам военной помощи Украине.

Исследовательский центр «Отследователь поддержки Украины» в Кильском институте в Германии подсчитал, сколько помощи получает Киев и от каких стран, передает «Голос Америки».

Исследователи отмечают, что график был создан по результатам подсчетов объявлений международной помощи Украине за период с 23.01.2022 по 31.07.2023.

Оказалось, что ЕС и другие европейские государства увеличивают военную, финансовую и гуманитарную помощь украинцам, и в совокупности объемы обещанной поддержки от Европы сейчас значительно превышают помощь крупнейшего отдельного донора США.

Подсчеты показали, что «общие обязательства ЕС сейчас вдвое больше соответствующих от США (€156 млрд. - €70 млрд.)».

Однако, если учитывать роль отдельных государств, то США остаются безоговорочным лидером в поддержке Украины, особенно по объемам военной помощи, а в Европе на первую позицию вышла Германия.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете помощи и впервые передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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