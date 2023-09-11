Документы по импичменту президента Грузии Зурабишвили передали в Конституционный суд

Суд в течение месяца должен представить общественности и парламенту собственное заключение.

Источник фото: ЕРА

Документы по импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили передали в Конституционный суд страны во вторник, 11 сентября. Об этом передают СМИ.

По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, суд в течение месяца должен представить общественности и парламенту собственное заключение.

«Конечно, мы подождем этого заключения и после этого процедуры продолжатся», — цитируются слова Кобахидзе.

Ранее в Правительстве Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

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