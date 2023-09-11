Документы по импичменту президента Грузии Зурабишвили передали в Конституционный суд

Документы по импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили передали в Конституционный суд страны во вторник, 11 сентября. Об этом передают СМИ.
По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, суд в течение месяца должен представить общественности и парламенту собственное заключение.
«Конечно, мы подождем этого заключения и после этого процедуры продолжатся», — цитируются слова Кобахидзе.
Ранее в Правительстве Грузии запустили процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.