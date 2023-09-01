В Правительстве Грузии запускают процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили

Правящая партия Грузии несмотря на отсутствие необходимого количества голосов запустила процедуру импичмента президента.

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Несмотря на отсутствие достаточного количества голосов, правящая партия Грузии «Грузинская мечта» все же начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, поскольку она поехала в визиты, которые не были согласованы правительством, – сообщает «Эхо Кавказа».

Для импичмента президента нужны голоса 100 депутатов парламента. Однако партия «Грузинская мечта» не набрала такого количества.

Причиной такого решения стало то, что Саломе Зурабишвили запланировала турне по Европе, однако правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

Однако президент уверена – европейское турне поможет стране на пути интеграции в ЕС. Поэтому она решила воплотить собственные намерения без согласия правительства.

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