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Россияне создали сайты, чтобы собирать данные украинских военных, — Пентагон

14:12, 1 сентября 2023
Россияне создали фишинговые сайты, которые выдают себя за сайты поддержки друзей и родных пропавших без вести, захваченных в плен или погибших украинских солдат.
Россияне создали сайты, чтобы собирать данные украинских военных, — Пентагон
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Министерство обороны США обнаружило фишинговые сайты, которые создали россияне для сбора персональных данных об украинских военных и их семьях. Об этом сообщает «Голос Америки».

Так, в Пентагоне заявили, что россияне создали по меньшей мере два фишинговых сайта, WarTears.org и ForeignCombatants.ru, которые выдают себя за сайты поддержки друзей и родных пропавших без вести, захваченных в плен или погибших украинских солдат.

Чиновники предположили, что россия использует имена, телефоны и адреса украинцев, полученные через эти сайты, чтобы установить, проживает ли кто-то из этих солдат или их родных на оккупированных рф территориях.

Сообщается, что, вероятно, это делается для того, чтобы задержать членов семей, проживающих на оккупированных территориях Украины, и депортировать их в россию.

Один из сайтов, WarTears.org, заявил, что в его базе данных содержится информация о более чем 170 тысячах украинских солдат.

«Это весьма тревожно, но это также свидетельствует об основательном подходе россии к сбору данных и его готовности эксплуатировать эти уязвимости», - заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, более двадцати лет проработавший в разведке.

В сентябре прошлого года посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что по оценкам, полученным из разных источников, российские власти допросили и насильственно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев. россия отвергает эти утверждения.

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил, что указанные сайты являются поддельными. По его словам, существует десятки аналогичных фишинговых сайтов, пытающихся собрать данные о членах семей.

«Они играют на чувствах крайне уязвимых родных и близких военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен, используя тот факт, что россия не предоставляет Украине информацию о людях, которых они держат в плену. Родственники надеются, что их близкие не погибли, а находятся в плену, поэтому предоставляют свои персональные данные», - заявил он.

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