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Росіяни створили сайти, щоб збирати дані українських військових, — Пентагон

14:12, 1 вересня 2023
Росіяни створили фішингові сайти, які видають себе за сайти підтримки друзів та рідних зниклих безвісти, захоплених у полон або загиблих українських солдатів.
Росіяни створили сайти, щоб збирати дані українських військових, — Пентагон
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Міністерство оборони США виявило фішингові сайти, які створили росіяни для збору персональних даних про українських військових та їхні сім′ї. Про це повідомляє «Голос Америки».

Так, у Пентагоні заявили, що росіяни створили щонайменше два фішингові сайти, WarTears.org і ForeignCombatants.ru, які видають себе за сайти підтримки друзів і рідних зниклих безвісти, захоплених у полон або загиблих українських солдатів.

Чиновники припустили, що росія використовує імена, телефони та адреси українців, отримані через ці сайти, щоб встановити, чи проживає хтось із цих солдатів або їхніх рідних на окупованих рф територіях.

Повідомляється, що, вірогідно, це робиться для того, щоб затримати членів сімей, які мешкають на окупованих територіях України, і депортувати їх до росії.

Один із сайтів, WarTears.org, заявив, що в його базі даних міститься інформація про понад 170 тисяч українських солдатів.

«Це вельми тривожно, але це також свідчить про ґрунтовний підхід росії до збору даних та її готовність експлуатувати ці вразливості», - заявив полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, який понад двадцять років пропрацював у розвідці.

У вересні минулого року посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що за оцінками, отриманими з різних джерел, російська влада допитала і насильно депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців. росія відкидає ці твердження.

Представник Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив, що зазначені сайти є підробленими. За його словами, існує десятки аналогічних фішингових сайтів, які намагаються зібрати дані про членів сімей.

«Вони грають на почуттях вкрай вразливих рідних і близьких військовослужбовців, які зникли безвісти або були захоплені в полон, використовуючи той факт, що росія не надає Україні інформацію про людей, яких вони тримають у полоні. Родичі сподіваються, що їхні близькі не загинули, а перебувають у полоні, і тому надають свої персональні дані», - заявив він.

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