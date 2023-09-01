Задержали агента-снайпера фсб, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области

В целом задержано четырех участников агентурной сети, которая готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области.

Фото: СБУ

Служба безопасности сообщает о задержании еще одного участника агентурной сети фсб, которая на 9 мая готовила покушение на командование ВСУ в Запорожской области.

Как стало известно, накануне задержаны два организатора вражеской группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

СБУ разыскала четвертого участника агентурной сети фсб с позывным «Фантом». Он «залег ко дну» и таким образом пытался избежать наказания.

По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, владевший навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы «Винторез». Это оружие производят на территории рф и используют прежде всего подразделения спецназа рф.

Отмечается, что именно из такой винтовки «Фантом» должен был сделать покушение на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой южного фронта.

Для этого его российские кураторы планировали обустроить для него тайник со средствами поражения.

После нейтрализации других участников агентурной группы на «Фантома» впоследствии снова вышел представитель фсб.

Он дал новую задачу своему агенту – скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем «Солнцепек».

Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался «втемную» использовать своих знакомых из фронтовых районов области.

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задержали агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.

У него изъяли более полутысячи патронов разного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

Мужчине планируется сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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