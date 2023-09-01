Lay's, Pepsi, Snickers, Bounty, M&M's и Whiskas: НАПК обновило перечень международных спонсоров войны

НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны

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Две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

В Нацагентстве свое решение объяснили тем, что, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в рф, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, и тем самым поддерживают экономику страны-агрессорки.

Компания PepsiCо производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т.д.

Отмечается, что компания работает в россии с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в рф, отмечают в НАПК.

Сообщается, что PepsiCo увеличила свои доходы в рф в первый год полномасштабного вторжения. Так, выручка ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» за 2022 год выросла до $2,59 млрд (или 176,5 млрд руб.) в частности, чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет рф были уплачены более чем на $115 млн (или 8,29 млрд руб.).

«В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в россии в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину. Однако в августе 2022 года производство напитков "7Up" и "Mirinda" под брендами "Evervess" и "Frustyle" возобновилось. В марте 2023 года возобновилось производство напитка "Pepsi" под брендами "Evervess" (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент). Кроме того, PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием "российский подарок" взамен предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты. По информации из СМИ, чипсы Lay's компании PepsiCo были найдены в пищевых пайках российских солдат», - отметили в НАПК.

Кроме того, на карьерной странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в рф.

Компания Mars также производит пищевые продукты, известна шоколадными батончиками, но производит и корма для домашних животных, жевательные резинки, напитки, еду быстрого приготовления, консервированные соусы. Основные торговые марки – Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

По информации НАПК, Mars работает в россии более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора $2,5 млрд, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории россии 10 фабрик.

В НАПК отмечают, что компания обещала сократить бизнес на территории рф после начала полномасштабной агрессии.

«Любая прибыль от российского бизнеса будет использована на гуманитарные цели. Компания не будет импортировать и экспортировать продукцию», – говорилось в официальном заявлении компании.

Однако, отмечают в Нацагентстве, фабрики продолжают работать в россии с увеличением доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО «Марс» за 2022 год выросла до $2,45 млрд (или 176,5 млрд руб.), чистая прибыль выросла на 59% до $377 млн (или 27,2 млрд руб.), налогов уплачено в бюджет рф на более $93 млн (или 6,76 млрд. руб.).

На сайте по поиску персонала российский филиал компании ООО «Марс», как и PepsiCo, публикует объявления о наборе нового персонала (более 100 актуальных вакансий).

Следует отметить, что уплачивая налоги, иностранные компании помогают российской экономике, в частности, это касается недавно введенного военного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Все это в результате влияет на способность россии вести войну против Украины.

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