22,5 тонны креветок под видом гуманитарной помощи: суд подтвердил незаконность ввоза коммерческой партии

Апелляционный суд подтвердил незаконность ввоза коммерческой партии морепродуктов под видом гуманитарной помощи.

Одесская таможня выиграла дело в апелляционном суде по ввозу почти 22,5 тонн креветок под видом гуманитарной помощи. Сумма штрафа составила 4,9 млн грн с конфискацией изъятых таможней товаров, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В октябре 2022 года грузовик, который перевозил эквадорские морепродукты, прибыл паромом в пункт пропуска «Орловка». В поданной к таможенному оформлению Декларации, где перечислялись товары, признанные гуманитарной помощью, утверждалось, что этот товар был предназначен благотворительной организации. Однако в инвойсе, предоставленном водителем, указывалось, что коммерческое предприятие, специализированное на импорте морепродуктов, является получателем "замороженных креветок без голов". Во время таможенного досмотра кабины водителя таможенники обнаружили еще один пакет документов с отметками о прохождении таможенных процедур в Румынии.

Итак, оказалось, что эта партия товара фактически была адресована коммерческой организации, а не благотворительному фонду, который, кстати, официально подтвердил, что не заказывал и не ожидал морепродуктов из Эквадора. В суде первой инстанции нарушителя таможенных правил привлекли к ответственности и наложили взыскание в виде конфискации товара и штрафа в размере 100% стоимости предметов правонарушения. Адвокат подал апелляционную жалобу, но Одесский апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, оставив его без изменений.

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