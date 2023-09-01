22,5 тон креветок під виглядом гуманітарної допомоги: суд підтвердив незаконність ввезення комерційної партії

Апеляційний суд підтвердив незаконність ввезення комерційної партії морепродуктів під виглядом гуманітарної допомоги.

Одеська митниця виграла справу в апеляційному суді щодо ввезення майже 22,5 тон креветок під виглядом гуманітарної допомоги. Сума штрафу склала 4,9 млн грн з конфіскацією вилучених митницею товарів, – повідомляє Державна митна служба України.

У жовтні 2022 року вантажівка, яка перевозила еквадорські морепродукти, прибула поромом у пункт пропуску «Орлівка». У поданій до митного оформлення Декларації, де перелічувалися товари, визнані гуманітарною допомогою, стверджувалося, що цей товар був призначений благодійній організації. Проте в інвойсі, наданому водієм, зазначалося, що комерційне підприємство, спеціалізоване на імпорті морепродуктів, є одержувачем «заморожених креветок без голів». Під час митного огляду кабіни водія митники виявили ще один пакет документів з відмітками про проходження митних процедур в Румунії.

Отже, виявилось, що ця партія товару фактично була адресована комерційній організації, а не благодійному фонду, який, до речі, офіційно підтвердив, що не замовляв та не очікував морепродуктів з Еквадору. У суді першої інстанції порушника митних правил притягнули до відповідальності і наклали стягнення вигляді конфіскації товару та штрафу у розмірі 100% вартості предметів правопорушення. Адвокат подав апеляційну скаргу, але Одеський апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції, залишивши його без змін.

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