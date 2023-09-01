Украинские предприниматели смогут еще год продавать товары на Amazon без комиссии

Amazon продлила льготные условия для украинских бизнесменов.

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Украинские предприниматели смогут и дальше продавать товары на Amazon без комиссии, так как компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Предприниматели не будут платить комиссию в 7–17% за каждый проданный товар.

«Решение Amazon поможет украинскому бизнесу активнее развиваться, масштабироваться на международный уровень и усиливать бренд Украины за рубежом», - подчеркнул он и поблагодарил компании за то, что отозвалась на предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024 года.

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