Затримали агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області

Загалом затримано чотирьох учасників агентурної мережі, яка готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.

Фото: СБУ

Служба безпеки повідомляє про затримання ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня готувала замах на командування ЗСУ у Запорізькій області.

Як стало відомо, напередодні затримали двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Наразі СБУ розшукала четвертого учасника агентурної мережі фсб із позивним «Фантом». Він «заліг на дно» і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Цю зброю виробляють на території рф і використовують насамперед підрозділи спецназу рф.

Зазначається, що саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Для цього його російські «куратори» планували облаштувати для нього тайник із засобами ураження.

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник фсб.

Він дав нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек».

Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ затримали агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

У нього вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

Чоловіку планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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