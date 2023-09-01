Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

Кваліфікаційне оцінювання суддів буде відновлено у жовтні, серед перших у черзі – судді столичних судів

Втім, у ВККС ще чекають погодження графіку оцінювання Громадською радою доброчесності.

Відкрита кримінальна справа за фактом корупційних дій керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка

Відкрито кримінальну справу щодо наявності в діях керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка зловживання службовим становищем, - покарання за статтею – до 3 років позбавлення волі.

Надбавки у 300% в оплаті праці чиновників скасують, - Олена Шуляк

Оклад головного спеціаліста на держслужбі буде однаковим у всіх регіонах.

Раді пропонують запровадити довічне позбавлення волі за корупцію під час війни

З’явився текст законопроекту про прирівняння корупції до державної зради – пропонується карати чиновників та суддів довічним позбавленням волі за корупцію.

  1. В Україні

Затримали агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області

11:27, 1 вересня 2023
Загалом затримано чотирьох учасників агентурної мережі, яка готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.
Затримали агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області
Фото: СБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки повідомляє про затримання ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня готувала замах на командування ЗСУ у Запорізькій області.

Як стало відомо, напередодні затримали двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

Наразі СБУ розшукала четвертого учасника агентурної мережі фсб із позивним «Фантом». Він «заліг на дно» і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Цю зброю виробляють на території рф і використовують насамперед підрозділи спецназу рф.

Зазначається, що саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту.

Для цього його російські «куратори» планували облаштувати для нього тайник із засобами ураження.

Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник фсб.

Він дав нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек».

Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «втемну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ затримали агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

У нього вилучили понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

Чоловіку планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду