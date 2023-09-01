Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин

Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

Протиправна відмова у затвердженні проекту землеустрою є втручанням у право власності: Верховний Суд

Захист права фізичної особи на отримання у власність земельної ділянки, – позиція Верховного Суду.

Переважна більшість державних службовців задоволена своєю роботою – дослідження НАДС

Незадоволення у держслужбовців викликають розмір заробітної плати та не зовсім компетентні керівники.

ВРП не зможе самостійно встановити стандарт доказування при притягненні суддів до відповідальності: Комітет погодив фінальну правку, схвалену міжнародними партнерами

Під час засідання Комітету з питань правової політики було підтримано схвалену міжнародними партнерами правку, за якою стандарт доказування дисциплінарного порушення судді встановлять у законі, а у не у регламенті Вищої ради правосуддя.

  1. У світі

В Уряді Грузії запускають процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі

14:31, 1 вересня 2023
Правляча партія Грузії попри відсутність необхідної кількості голосів запустила процедуру імпічменту президентки.
В Уряді Грузії запускають процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Попри відсутність достатньої кількості голосів, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» все ж починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі, оскільки вона поїхала у візити, які не були погоджені урядом, –повідомляє «Ехо Кавказу».

Для імпічменту президента потрібні голоси 100 депутатів парламенту. Проте партія «Грузинська мрія» не набрала такої кількості.

Причиною такого рішення стало те, що Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою, проте уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

Проте президентка впевнена – європейське турне допоможе країні на шляху інтеграції до ЄС. Тому вона вирішила втілити власні наміри без згоди уряду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Яремко
    Василь Яремко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Володимир Зінкін
    Володимир Зінкін
    голова Таращанського районного суду Київської області
  • Андрій Шевчук
    Андрій Шевчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва