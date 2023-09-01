В Уряді Грузії запускають процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі

Правляча партія Грузії попри відсутність необхідної кількості голосів запустила процедуру імпічменту президентки.

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Попри відсутність достатньої кількості голосів, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» все ж починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі, оскільки вона поїхала у візити, які не були погоджені урядом, –повідомляє «Ехо Кавказу».

Для імпічменту президента потрібні голоси 100 депутатів парламенту. Проте партія «Грузинська мрія» не набрала такої кількості.

Причиною такого рішення стало те, що Саломе Зурабішвілі запланувала турне Європою, проте уряд не схвалив її візит до Німеччини, України, Швейцарії, Польщі, Бельгії, Данії, ОАЕ, Болгарії, Чехії та Ізраїлю.

Проте президентка впевнена – європейське турне допоможе країні на шляху інтеграції до ЄС. Тому вона вирішила втілити власні наміри без згоди уряду.

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