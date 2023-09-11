Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва передадуть ВККС

Ще частину обладнання передадуть Київському окружному адміністративному суду.

Прогрес України у судовій реформі є вражаючим, — міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Незважаючи на вражаючий, за її словами, прогрес у судовій реформі, Анналена Бербок закликала Україну робити більше для боротьби з корупцією.

Верховний Суд відмовив матері у наданні її дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, - самого факту віднесення міста Сватова до території АТО недостатньо

Верховний Суд підкреслив, що віднесення міста Сватове Луганської області до територій, на яких здійснювалася АТО, без проведення на цій території воєнних дій чи збройних конфліктів, не є достатньою законною підставою чи умовою для надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

Обчислення середньої заробітної плати, - Уряд вніс зміни до Порядку.

Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників

Уряд вніс зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

  1. У світі

Документи щодо імпічменту президента Грузії Зурабішвілі передали до Конституційного суду

17:32, 11 вересня 2023
Суд протягом місяця має надати громадськості та парламенту власний висновок.
Документи щодо імпічменту президента Грузії Зурабішвілі передали до Конституційного суду
Джерело фото: ЕРА
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Документи щодо імпічменту президента Грузії Саломе Зурабішвілі передали до Конституційного суду країни у вівторок, 11 вересня. Про це передають ЗМІ.

За словами голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклія Кобахідзе, суд протягом місяця має надати громадськості та парламенту власний висновок.

«Звичайно, ми зачекаємо на цей висновок і після цього процедури продовжаться», — цитуються слова Кобахідзе.

Раніше в Уряді Грузії запустили процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації