Документи щодо імпічменту президента Грузії Зурабішвілі передали до Конституційного суду

Суд протягом місяця має надати громадськості та парламенту власний висновок.

Джерело фото: ЕРА

Документи щодо імпічменту президента Грузії Саломе Зурабішвілі передали до Конституційного суду країни у вівторок, 11 вересня. Про це передають ЗМІ.

За словами голова правлячої партії «Грузинська мрія» Іраклія Кобахідзе, суд протягом місяця має надати громадськості та парламенту власний висновок.

«Звичайно, ми зачекаємо на цей висновок і після цього процедури продовжаться», — цитуються слова Кобахідзе.

Раніше в Уряді Грузії запустили процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі.

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