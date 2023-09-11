Європа значно випереджає США в обсягах допомоги Україні

Проте США наразі залишаються беззаперечним лідером за обсягами військової допомоги Україні.

Дослідницький центр «Відстежувач підтримки України» в Кільському інституті в Німеччині підрахував, скільки допомоги отримує Київ та від яких країн, передає «Голос Америки».

Дослідники зазначають, що графік було створено за результатами підрахунків оголошень міжнародної допомоги Україні за період з 23.01.2022 до 31.07.2023.

Виявилося, що ЄС та інші європейські держави збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора – США.

Підрахунки показали, що «загальні зобов’язання ЄС зараз є вдвічі більшими за відповідні від США (€156 млрд. - €70 млрд.)».

Проте, якщо враховувати роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.

Раніше ми писали, що США оголосили про новий пакет допомоги та вперше передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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