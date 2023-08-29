В Киеве заметили редкий спорткар Mercedes с эксклюзивным тюнингом, фото

Спорткар мощностью 640 л. с. способен развить 330 км/ч.

Фото: Topcars UA

В Киеве заметили уникальный Kleemann SL 50K 2002 года. В Украине зарегистрирован только один такой спорткар. Фото автомобиля опубликовано на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Kleemann SL 50K – тюнингованная версия родстера Mercedes-Benz SL R230, выпущенная небольшой серией. Она была примерно вдвое дороже стандартной модели – стоила около 200 000 евро.

От стандартного споркара Mercedes Kleemann SL 50K можно отличить по обвесу и особым 20-дюймовмм колесным дискам. Салон отделан особой кожей.

Основное внимание уделили силовому агрегату Kleemann SL 50K. За основу взят Mercedes SL 500. Его V8 расточили до 5,5 л и дополнили механическим компрессором, что подняло его отдачу до 650 л. с. и 850 Н∙м.

Тюнингованный спорткар Mercedes Kleemann разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с, а до 200 км/ч – за 12 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.