Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Верховний Суд залишив в силі вирок лікарям-акушерам, які встановили неправильний діагноз, через що настала смерть потерпілої

ККС ВС: Для кваліфікації неналежного виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником не має значення, до якої категорії лікуючих лікарів належить винний – він безпосередньо обраний пацієнтом чи його призначено керівником закладу охорони здоров’я.

В історії України ще не було такого рівня протидії корупції як зараз, – Костін

Офіс Генпрокурора відзвітував про безпрецедентну боротьбу з корупцією у 2023 році.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві помітили рідкісний спорткар Mercedes із ексклюзивним тюнінгом, фото

11:50, 29 серпня 2023
Спорткар потужністю 640 к. с. здатний розвинути 330 км/год.
У Києві помітили рідкісний спорткар Mercedes із ексклюзивним тюнінгом, фото
Фото: Topcars UA
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Києві помітили унікальний Kleemann SL 50K 2002 року. В Україні зареєстровано лише один такий спорткар. Фото автомобіля опубліковано на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Kleemann SL 50K — тюнінгована версія родстера Mercedes-Benz SL R230, випущена невеликою серією. Вона була приблизно вдвічі дорожчою за стандартну модель — коштувала близько 200 000 євро.

Від стандартного споркара Mercedes Kleemann SL 50K можна відрізнити за обвісом і особливими 20-дюймовими колісними дисками. Салон оздоблений особливою шкірою.

Основну увагу приділили силовому агрегату Kleemann SL 50K. За основу взято Mercedes SL 500. Його V8 розточили до 5,5 л і доповнили механічним компресором, що підняло його віддачу до 650 к. с. і 850 Н∙м.

Тюнінгований спорткар Mercedes Kleemann розганяється до 100 км/год за 4,3 с, а до 200 км/год — за 12 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області