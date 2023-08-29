Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

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Если во время апелляционного пересмотра уголовного производства, в котором участие защитника необязательно, было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью адвоката, осуществлявшего защиту обвиняемого лица, однако обвиняемый, не являющийся субъектом права на бесплатную вторичную правовую помощь, не обратился к суду о предоставлении ему такой помощи, то неназначение обвиняемому апелляционным судом защитника из центра предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи не является нарушением права на защиту.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда ВС от 15 июня 2023 г. по делу №756/15676/21.

Обстоятельства дела

По приговору Оболонского районного суда Киева от 18 октября 2021 женщина осуждена по ч. 1 ст. 309 УК к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год. По совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний ей назначено окончательное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Определением Киевского апелляционного суда от 27 октября 2022 года апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а приговор районного суда – без изменений.

В кассационной жалобе защитник просил изменить определение апелляционного суда и освободить женщину от уголовной ответственности.

Отмечал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право обвиняемой на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой безвозмездного защитника за средства государства.

Также утверждал, что о времени и дате апелляционного разбирательства обвиняемая не была должным образом уведомлена, что является нарушением ее прав. Кроме того, суд апелляционной инстанции пришел к неверному выводу об отсутствии оснований для применения к ней положений ч. 4 ст. 309 УК Украины.

Позиция Верховного Суда

В кассационной жалобе защитник утверждает о нарушении права обвиняемой в защиту во время рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Эти доводы коллегия судей КУС ВС считает безосновательными с учетом следующего.

Одной из главных основ уголовного производства является обеспечение права на защиту (ст. 20 УПК), которое заключается в предоставлении подозреваемому, обвиняемому, оправданному и осужденному возможности предоставлять устные или письменные объяснения по поводу подозрения или обвинения, право собирать и представлять доказательства, принимать личное участие в уголовном производстве, пользоваться правовой помощью защитника, а также реализовывать другие процессуальные права, предусмотренные настоящим Кодексом.

То есть право на защиту является широким понятием и охватывает различные процессуальные возможности личности для своей защиты, одним из которых является привлечение защитника для предоставления лицу правовой помощи.

При этом положениями ст. 45 УПК определено, что защитником может быть исключительно адвокат, отвечающий приведенным в ст. 6 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» требованиям, в частности, имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Защитником не может быть адвокат, сведения о котором не внесены в Единый реестр адвокатов Украины или в отношении которого в настоящем Реестре содержатся сведения об остановке или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью.

Материалами производства установлено, что на время апелляционного разбирательства было прекращено действие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью адвоката, который осуществлял защиту обвиняемой, то есть, согласно указанным требованиям закона, он не имел права быть защитником в уголовном производстве. В то же время, защитник обратился в суд апелляционной инстанции с ходатайством о допуске его к участию в уголовном производстве в качестве защитника, несмотря на отсутствие у него таких процессуальных оснований. Поэтому апелляционный суд не имел оснований для допуска исходя из вышеприведенных требований закона.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что при указанных обстоятельствах суд должен был решить вопрос о назначении обвиняемому безвозмездного защитника.

Положениями ч. 3 ст. 20 УПК определено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и/или законом, регулирующим предоставление бесплатной правовой помощи, подозреваемому, обвиняемому правовая помощь предоставляется бесплатно за счет государства.

При этом ст. 14 Закона «О безвозмездной правовой помощи» определен четкий перечень лиц, которым такая помощь оказывается на средства государства. Этот перечень исчерпывающий.

Следует обратить внимание, что заявление о предоставлении правовой помощи за средства государства подает непосредственно лицо, которое в такой помощи нуждается, а не другое лицо. Такое заявление обвиняемая не подавала. Кроме того, материалы производства не содержат никаких предусмотренных указанным Законом или Уголовным процессуальным кодексом Украины оснований для назначения защитника из центра предоставления безвозмездной вторичной правовой помощи.

Учитывая изложенное, коллегия судей КУС ВС не видит нарушений права на защиту осужденной, о которых указывает в кассационной жалобе адвокат.

Автор: Наталя Мамченко

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